Kistenweise Nächstenliebe: Diese Vogtländerin hat „Weihnachten im Schuhkarton“ in die Region geholt – wer folgt ihr nach?

Die Sammelaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ lässt Kinderherzen weltweit höherschlagen. Gudrun Appel hat die Spendeninitiative im Vogtland etabliert – und ist seit Jahrzehnten ihr Motor in der Region Plauen. Welche besonderen Herausforderungen es in diesem Jahr gibt.

Fast 300.000 Schuhkartons wurden im vergangenen Jahr im deutschsprachigen Raum mit Weihnachtsgeschenken für Kinder vollgepackt und nach Osteuropa geschickt, die meisten nach Rumänien. Ein Teil der gespendeten Geschenke brachte auch Freude nach Afrika, nach Nigeria und Malawi. 268 der Geschenkboxen aus Deutschland gingen durch Gudrun Appels...