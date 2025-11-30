Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Kistenweise Nächstenliebe: Diese Vogtländerin hat „Weihnachten im Schuhkarton" in die Region geholt – wer folgt ihr nach?

Gudrun Appel empfiehlt, die Päckchen so zu packen, als wären sie für die eigenen Enkel. Manche ergänzt sie mit Kleinigkeiten in selbstgebastelten Kästchen aus Papier.
Gudrun Appel empfiehlt, die Päckchen so zu packen, als wären sie für die eigenen Enkel. Manche ergänzt sie mit Kleinigkeiten in selbstgebastelten Kästchen aus Papier. Bild: Uwe Faerber
Bereits beklebte Rohlinge in der Geilsdorfer Buswarte: Die Kartons müssen nur noch befüllt werden.
Bereits beklebte Rohlinge in der Geilsdorfer Buswarte: Die Kartons müssen nur noch befüllt werden. Bild: Uwe Faerber
Manchmal gehen solche Strick-Teddys per Schuhkarton auf Reisen. Wie Gudrun Appel berichtet, zeigte ein TV-Bericht über den Ukraine-Krieg, wie ein Mann ein zerstörtes Haus verließ – mit solch einem Teddy in Händen.
Manchmal gehen solche Strick-Teddys per Schuhkarton auf Reisen. Wie Gudrun Appel berichtet, zeigte ein TV-Bericht über den Ukraine-Krieg, wie ein Mann ein zerstörtes Haus verließ – mit solch einem Teddy in Händen. Bild: Uwe Faerber
Plauen
Kistenweise Nächstenliebe: Diese Vogtländerin hat „Weihnachten im Schuhkarton“ in die Region geholt – wer folgt ihr nach?
Von Uwe Faerber
Die Sammelaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ lässt Kinderherzen weltweit höherschlagen. Gudrun Appel hat die Spendeninitiative im Vogtland etabliert – und ist seit Jahrzehnten ihr Motor in der Region Plauen. Welche besonderen Herausforderungen es in diesem Jahr gibt.

Fast 300.000 Schuhkartons wurden im vergangenen Jahr im deutschsprachigen Raum mit Weihnachtsgeschenken für Kinder vollgepackt und nach Osteuropa geschickt, die meisten nach Rumänien. Ein Teil der gespendeten Geschenke brachte auch Freude nach Afrika, nach Nigeria und Malawi. 268 der Geschenkboxen aus Deutschland gingen durch Gudrun Appels...
