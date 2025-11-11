Vogtländer soll sich aus Kleingarten-Kasse um fast 20.000 Euro bereichert haben: „Uns wäre in der gesamten Gartenanlage der Strom abgestellt worden“

Plauen
Mit dem Vereinsgeld einer Gartensparte soll es der Kassierer nicht so genau genommen haben. Das Amtsgericht Plauen hatte ihn deshalb zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Am Landgericht Zwickau läuft jetzt das Berufungsverfahren.
Der Berufungsprozess am Landgericht Zwickau gegen einen Vogtländer, der sich aus der Kasse seines Kleingartenvereins um fast 20.000 Euro bereichert haben soll, ist am Dienstag fortgesetzt worden. Zwei Zeuginnen sagten aus.
