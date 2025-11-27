Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtländerin zu Kritik an Secret-Packs-Automaten: „Man kann nicht alle über einen Kamm scheren“

Für ihre Automaten prüft Stefanie Schink jedes Retouren-Paket vorab.
Unter dem Titel „Mystery Boxen: Wer verdient am großen Bluff?“ beleuchtet eine ZDF-Dokumentation das Geschäft mit Retouren.
Von Kleidung über LED- Lichter bis Kompakt-Beamer könne alles in den Paketen sein.
Für ihre Automaten prüft Stefanie Schink jedes Retouren-Paket vorab.
Unter dem Titel „Mystery Boxen: Wer verdient am großen Bluff?“ beleuchtet eine ZDF-Dokumentation das Geschäft mit Retouren.
Von Kleidung über LED- Lichter bis Kompakt-Beamer könne alles in den Paketen sein.
Plauen
Vogtländerin zu Kritik an Secret-Packs-Automaten: „Man kann nicht alle über einen Kamm scheren“
Von Claudia Bodenschatz
Vor gut einem Jahr machte sich Stefanie Schink aus Ellefeld mit dem Verkauf von Retourenware aus dem Onlinehandel selbstständig. Eine Dokumentation übt jetzt an dem Geschäftsmodell Kritik. Was die Vogtländerin daran konkret stört.

Plötzlich schossen sie wie Pilze aus dem Boden: Sogenannte Secret-Packs- oder auch Mystery-Boxen-Automaten, an denen sich für wenig Geld Retouren aus dem Onlinehandel ziehen lassen. Neutral verpackt, Inhalt unbekannt, Nervenkitzel programmiert – so das Prinzip. Käuferinnen und Käufer hoffen dabei meist auf das große Los, zum Beispiel das...
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
4 min.
"Sterben in Karl-Marx-Stadt": Das bietet das neue Kraftklub-Album
Im Mai kündigte Kraftklub bei einem nicht ganz geheimen Geheimkonzert das neue Album an. Diese Woche erscheint es dann auch.
Ein riesiger Schriftzug "Sterben in Karl-Marx-Stadt" gab Ende Mai in Chemnitz Rätsel auf - bis Kraftklub mit einem Überraschungskonzert das Geheimnis lüftete. Diese Woche Freitag erscheint das neue Album.
Andreas Hummel, dpa
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
08:05 Uhr
3 min.
Nach Aufruf von Kraftklub: Dieser Vogtländer will Chemnitzer Indie-Rocker zu Privatkonzert auf seinen Bierseitenhof holen
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Kommt die Band Kraftklub, um es zu probieren?
Im kleinen vogtländischen Dorf Drochaus hat Oskar Pögl eine Privatbrauerei auf einem Bauernhof etabliert. Jetzt will er dort ein großes Ding anpacken.
Nancy Dietrich
19:06 Uhr
2 min.
1:0 gegen Österreich: Portugal ist U17-Weltmeister
Packendes U17-WM-Finale: Österreichs Nicolas Jozepovic (l) im Duell mit Portugals Rafael Quintas.
Portugals Fußballer holen sich den U17-WM-Titel durch ein Tor von Anísio Cabral im Finale gegen Österreich. Für die Alpenrepublik endet ein starkes Turnier bitter.
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel