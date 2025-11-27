Vogtländerin zu Kritik an Secret-Packs-Automaten: „Man kann nicht alle über einen Kamm scheren“

Vor gut einem Jahr machte sich Stefanie Schink aus Ellefeld mit dem Verkauf von Retourenware aus dem Onlinehandel selbstständig. Eine Dokumentation übt jetzt an dem Geschäftsmodell Kritik. Was die Vogtländerin daran konkret stört.

Plötzlich schossen sie wie Pilze aus dem Boden: Sogenannte Secret-Packs- oder auch Mystery-Boxen-Automaten, an denen sich für wenig Geld Retouren aus dem Onlinehandel ziehen lassen. Neutral verpackt, Inhalt unbekannt, Nervenkitzel programmiert – so das Prinzip. Käuferinnen und Käufer hoffen dabei meist auf das große Los, zum Beispiel das... Plötzlich schossen sie wie Pilze aus dem Boden: Sogenannte Secret-Packs- oder auch Mystery-Boxen-Automaten, an denen sich für wenig Geld Retouren aus dem Onlinehandel ziehen lassen. Neutral verpackt, Inhalt unbekannt, Nervenkitzel programmiert – so das Prinzip. Käuferinnen und Käufer hoffen dabei meist auf das große Los, zum Beispiel das...