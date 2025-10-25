Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtländische Landwirte fürchten drastische Kürzung von EU-Mitteln – auch Minister kritisiert: „Ich bin von der Entwicklung total enttäuscht“

Die Mutterkuhhaltung in der Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland" wäre ohne Fördermittel nicht möglich.
Die Mutterkuhhaltung in der Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland" wäre ohne Fördermittel nicht möglich. Bild: Silvia Kölbel
Die Mutterkuhhaltung in der Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland" wäre ohne Fördermittel nicht möglich.
Die Mutterkuhhaltung in der Agrargenossenschaft „Oberes Vogtland" wäre ohne Fördermittel nicht möglich. Bild: Silvia Kölbel
Plauen
Vogtländische Landwirte fürchten drastische Kürzung von EU-Mitteln – auch Minister kritisiert: „Ich bin von der Entwicklung total enttäuscht“
Von Silvia Kölbel
So mancher Bauer aus der Region blickt mit Sorge in die Zukunft. Bei einem Branchentreffen im Vogtland kamen die Probleme jetzt zur Sprache.

Ein Hauch von Brüsseler EU-Politik wehte in dieser Woche durch die Mehrzweckhalle der Agrargenossenschaft Unterreichenau. Für das internationale Flair mitten im Vogtland sorgte mit Kathrin Maria Rudolf eine Vertreterin der Europäischen Kommission. Dazu versammelt hatten sich Vertreter der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sowie Vertreter von...
