Vogtländische Landwirte fürchten drastische Kürzung von EU-Mitteln – auch Minister kritisiert: „Ich bin von der Entwicklung total enttäuscht“

So mancher Bauer aus der Region blickt mit Sorge in die Zukunft. Bei einem Branchentreffen im Vogtland kamen die Probleme jetzt zur Sprache.

Ein Hauch von Brüsseler EU-Politik wehte in dieser Woche durch die Mehrzweckhalle der Agrargenossenschaft Unterreichenau. Für das internationale Flair mitten im Vogtland sorgte mit Kathrin Maria Rudolf eine Vertreterin der Europäischen Kommission. Dazu versammelt hatten sich Vertreter der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sowie Vertreter von... Ein Hauch von Brüsseler EU-Politik wehte in dieser Woche durch die Mehrzweckhalle der Agrargenossenschaft Unterreichenau. Für das internationale Flair mitten im Vogtland sorgte mit Kathrin Maria Rudolf eine Vertreterin der Europäischen Kommission. Dazu versammelt hatten sich Vertreter der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sowie Vertreter von...