Zum 30. Oktober haben die Vogtländer ihre Müllgebühren zu zahlen.
Zum 30. Oktober haben die Vogtländer ihre Müllgebühren zu zahlen. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Plauen
Vogtland: Abfallgebühren werden fällig
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis 30. Oktober müssen die Bürger im Vogtland ihre Müllgebühren bezahlen.

Wichtiger Stichtag im Vogtland: Bis einschließlich 30. Oktober haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, die Abfallgebühren fristgerecht zu begleichen und so etwaigen Mahngebühren zu entgehen. Darauf macht das Landratsamt aufmerksam. Die Abfallgebührenbescheide wurden bereits zu Beginn des Jahres versandt. Da dies nun schon eine Weile...
