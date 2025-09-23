Vogtland: Kartoffelernte mit DDR-Technik – „Die lässt sich gut reparieren“

Vor wenigen Tagen hat die Kartoffelernte in Reuth begonnen. Wie die Knollen gewachsen sind und welchen Sorten in diesem Jahr angebaut wurden.

Ist 2025 im Vogtland ein gutes Kartoffeljahr? Sachsenweit zeigen sich die Landwirte bereits zufrieden. Und auch bei der Agrarproduktion im vogtländischen Reuth läuft die Ernte. Das Unternehmen gehört zu den wenigen Landwirtschaftsbetrieben in der Region, die noch Kartoffeln anbauen. „Wir haben vergangene Woche mit der Ernte angefangen“,...