Vogtlandkreis und Zwickau: Auch der schnellste Rettungsdienst Sachsens ist noch zu langsam

Nirgendwo im Freistaat Sachsen wird die gesetzliche 12-Minuten-Frist für Rettungseinsätze knapper verfehlt als in Südwestsachsen. Wie Rettungszweckverband und Rettungsdienste dieser Vorgabe künftig noch näher kommen sollen.

Ob es um Verletzte nach Unfällen geht oder um plötzlich nach Herzinfarkten oder anderen akuten gesundheitlichen Ereignissen in Not geratene Menschen: Es sind oft Minuten, die über Leben oder Tod entscheiden, über mögliche Genesung oder bleibende Schäden. In Deutschland gelten so genannte Hilfsfristen als planerische Vorgabe, wie schnell der...