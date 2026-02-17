MENÜ
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu einer Schmiererei an einer Bushaltestelle.
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu einer Schmiererei an einer Bushaltestelle.
Plauen
Volksverhetzende Parolen in Plauen an Bushaltestelle geschmiert
Von Lutz Kirchner
In Plauen tauchten an einer Bushaltestelle volksverhetzende Schriftzüge auf. Die Polizei sucht nach Zeugen. Welche Details sind bisher bekannt?

In Plauen wurden in der Nacht von Sonntag, 15. Februar, auf Montag volksverhetzende Schriftzüge an einer Bushaltestelle hinterlassen. Die Täter brachten die Parolen mit einem schwarzen Stift auf eine Scheibe der Haltestelle an der Breitscheidstraße an. Entdeckt wurden die Schmierereien am Montagmorgen. Die Polizei informierte über den Vorfall....
