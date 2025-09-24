Vom Vogtland zur Mars-Mission: Wie fühlt es sich an, in einem 50-Kilo-Raumanzug zu laufen?

Plauen, Wien. Als Analog-Astronautin testete Anika Mehlis (43) in der Wüste Israels und den Bergen Armeniens Technik und Strategien für künftige Mars-Missionen. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben und im Oktober steht ihre nächste Mission an. Im Interview mit der „Freie Presse“ verrät sie, was sie an Grenzen brachte.

Freie Presse: Frau Mehlis, wie fühlt es sich an, in einem Raumanzug zu stecken? Freie Presse: Frau Mehlis, wie fühlt es sich an, in einem Raumanzug zu stecken?