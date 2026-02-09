Von Schnitzel-Jahr bis Bio-Pizza: Das ist neu in Plauens Gastro-Szene

Zwischen Pfanne und Pappschale, To-go-Box und klassischem Mittagstisch: In Plauen gibt es drei neue kulinarische Angebote. Wo sie erhältlich sind, was sie kosten und wer dahinter steckt.

Mittagszeit in Plauen. Ob zwischen den Einkäufen oder im Laufe des Arbeitstags, kurz vor 12 Uhr steht sie, die Frage nach dem Essen. Wer jetzt glaubt, zwischen Döner und Leberkäse-Brötchen sei kulinarisch schon alles erzählt, irrt. Denn gleich drei neue Imbiss- und Mittagsangebote mischen seit Kurzem die Plauener Gastro-Szene auf – mit... Mittagszeit in Plauen. Ob zwischen den Einkäufen oder im Laufe des Arbeitstags, kurz vor 12 Uhr steht sie, die Frage nach dem Essen. Wer jetzt glaubt, zwischen Döner und Leberkäse-Brötchen sei kulinarisch schon alles erzählt, irrt. Denn gleich drei neue Imbiss- und Mittagsangebote mischen seit Kurzem die Plauener Gastro-Szene auf – mit...