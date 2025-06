Von Venezuela nach Görschnitz: Tagesschau berichtet über Ausbildungs-Chance im Vogtland

Nachdem die „Freie Presse“ über Jose Bello aus Venezuela und seine Ausbildung im Vogtland berichtete, sorgt die Geschichte inzwischen bundesweit für Aufmerksamkeit. Was bringt es ein?

Die Follower-Zahl steigt, seit Jose Bellos Geschichte auch in der Tageschau bundesweit für Aufmerksamkeit sorgte. Mehr als 92.000 Leute folgen dem jungen Venezolaner auf Tiktok und schauen die Videos an, die er für eine spanisch sprechende Community aus dem Vogtland in die Welt schickt.