Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kunstkenner Wolfgang Rudloff lädt zum nächsten Vortrag.
Kunstkenner Wolfgang Rudloff lädt zum nächsten Vortrag. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Kunstkenner Wolfgang Rudloff lädt zum nächsten Vortrag.
Kunstkenner Wolfgang Rudloff lädt zum nächsten Vortrag. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Vortrag in Plauen über Stuttgarter Staatsgalerie
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wolfgang Rudloff setzt die Reihe „Kunstbetrachtungen“ im Malzhaus fort. Diesmal geht es um ein bedeutendes Museum in Baden-Württemberg.

Die Stuttgarter Staatsgalerie kann man aufgrund der umfangreichen Kunstsammlungen aus acht Jahrhunderten zu den bedeutendsten Kunstmuseen der Welt zählen. Deshalb soll am Donnerstag, 6. November, 17 Uhr, in der Plauener Malzhaus-Galerie eine Kunstbetrachtung mit Wolfgang Rudloff stattfinden. Bei dieser werden das moderne Museumsgebäude des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.05.2025
1 min.
Was den Plauener Wolfgang Rudloff mit der Klosterinsel Reichenau verbindet
Die Klosterinsel Reichenau mit ihrem Benediktinerkloster ist Unesco-Welterbe.
In der Reihe der Kunstbetrachtungen im Malzhaus steht der nächste Vortrag an. Referent Wolfgang Rudloff hat am Bodensee Einblicke aus erster Hand erhalten.
Uwe Selbmann
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
17.10.2025
1 min.
Vortrag im Plauener Malzhaus über Dresdner Kunstkammer
Im Malzhaus ist am Samstag ein Vortrag über die Dresdner Kunstkammer zu erleben.
Der nächste Kulturelle Frühschoppen steht an. Diesmal geht es inhaltlich in die sächsische Landeshauptstadt.
unserer Redaktion
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
Mehr Artikel