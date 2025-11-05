Vortrag in Plauen über Stuttgarter Staatsgalerie

Plauen
Wolfgang Rudloff setzt die Reihe „Kunstbetrachtungen“ im Malzhaus fort. Diesmal geht es um ein bedeutendes Museum in Baden-Württemberg.
Die Stuttgarter Staatsgalerie kann man aufgrund der umfangreichen Kunstsammlungen aus acht Jahrhunderten zu den bedeutendsten Kunstmuseen der Welt zählen. Deshalb soll am Donnerstag, 6. November, 17 Uhr, in der Plauener Malzhaus-Galerie eine Kunstbetrachtung mit Wolfgang Rudloff stattfinden. Bei dieser werden das moderne Museumsgebäude des...
