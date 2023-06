Vortrag zum 17. Juni 1953 endet in Plauen in Diskussion über Rechtsextremismus

Historiker Hubertus Knabe (rechts) sprach am Donnerstag im Plauener Malzhaus über den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas und Marco Arndt, der sächsische Landesbeauftragte der Adenauer-Stiftung, waren an seiner Seite. Foto: Ellen Liebner