Was den Plauener Wolfgang Rudloff mit der Klosterinsel Reichenau verbindet

In der Reihe der Kunstbetrachtungen im Malzhaus steht der nächste Vortrag an. Referent Wolfgang Rudloff hat am Bodensee Einblicke aus erster Hand erhalten.

Am Donnerstag ab 17 Uhr hält der Plauener Pädagoge Wolfgang Rudloff den nächsten Vortrag in seiner legendären Kunstbetrachtungs-Reihe im Malzhaus. Dieses Mal geht es um die Klosterinsel Reichenau im Bodensee, einst geistige Mitte Europas. Rudloff begeht in Kürze seinen 87. Geburtstag, erreicht aber mit seiner Vortragsreihe nach wie vor eine...