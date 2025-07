Max Schubert aus Langenbach bei Mühltroff tritt mit seinem Römerwagen das Erbe seines Vaters Ulli Schubert an. Bild: Susanne Geyer

Plauen 22.07.2025

Was die traditionelle Ponyshow in Wenigenauma in diesem Jahr zu bieten hat

Von Susanne Geyer 0:00 Anhören

Am Sonntag ist es wieder soweit. Zum 44. Male findet die Veranstaltung statt, die alljährlich nicht nur Pferdefreunde in den Bann zieht. Der Ponysportverein Wenigenauma lädt für Sonntag, 27. Juli, ab 13.30 Uhr auf den Show- und Turnierplatz zur 44. Wenigenaumaer Ponyshow ein. Das Veranstaltungsgelände liegt direkt an der Verbindungsstraße zwischen Auma und Zeulenroda. Pferdefreunde und Familien sind zu einem erlebnisreichen Nachmittag, zum Staunen und Mitfiebern eingeladen. Der Ponysportverein Wenigenauma lädt für Sonntag, 27. Juli, ab 13.30 Uhr auf den Show- und Turnierplatz zur 44. Wenigenaumaer Ponyshow ein. Das Veranstaltungsgelände liegt direkt an der Verbindungsstraße zwischen Auma und Zeulenroda. Pferdefreunde und Familien sind zu einem erlebnisreichen Nachmittag, zum Staunen und Mitfiebern eingeladen.