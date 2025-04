Was Plauens Ausländerbeauftragte über Probleme mit Migrantenkindern an Schulen der Stadt zu berichten hat

Heidi Seeling nimmt sich im Plauener Rathaus der Sorgen von Menschen aus anderen Nationen an. Sie glaubt, eine Ursache für viele Nöte zu kennen - und macht einen Vorschlag.

In Plauen ist die Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund seit 2022 kontinuierlich gestiegen. Demnach leben aktuell rund 8700 Menschen anderer Nationen in der Stadt. Das sind mehr als 13 Prozent der Bevölkerung, berichtete Plauens Ausländerbeauftragte Heidi Seeling in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Zumeist handele es sich um...