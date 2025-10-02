Wegen Mega-Apfelernte: Mostereien im Vogtland schaffen Kundenansturm kaum

Plauen
Wohin nur mit den vielen Äpfeln? Das fragen sich vogtländische Gartenbesitzer derzeit. Die Mostereien im Plauener Umland haben einen enormen Zulauf. Einige sind wochenlang ausgebucht.
Wahnsinnig viele Äpfel – wahnsinnig viel zu tun. Das gilt in diesen Tagen für die drei Mostereien im Plauener Umland, die die Früchte zu frischem Saft verarbeiten.
