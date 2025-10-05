Mosterei im Vogtland: „In der ersten viertel Stunde so viele Äpfel, wie voriges Jahr in der ganzen Saison“

Die Obstbäume hängen voll. Die Mostereien arbeiten am Anschlag. Warum die Ernte 2025 besonders üppig ausfällt und was das fürs nächste Jahr bedeutet.

Die Obstbäume im Vogtland hängen dieses Jahr brechend voll und das ist wörtlich gemeint. So manchen Baum musste sein Besitzer abstützen und so mancher Ast ist unter der Last der Äpfel, Pflaumen oder Birnen abgebrochen. Nicht nur die Menge, die an den Bäumen hängt, überrascht, auch die Qualität. Kaum ein Baum, der nicht makelloses Obst wie...