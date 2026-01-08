MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Weiterführende Schulen in Plauen und Umgebung: An diesen Terminen öffnen die Bildungseinrichtungen ihre Türen

Das Lessing-Gymnasium an der Jößnitzer Straße mit modernem Anbau.
Das Lessing-Gymnasium an der Jößnitzer Straße mit modernem Anbau. Bild: Ellen Liebner/Archiv
So hübsch präsentiert sich nach Renovierung jetzt die Pausaer Oberschule an der Pestalozzistraße.
So hübsch präsentiert sich nach Renovierung jetzt die Pausaer Oberschule an der Pestalozzistraße. Bild: Simone Zeh
Die Dittesschule in Plauen feierte im vergangenen Jahr ihren 120. Geburtstag - am 30. Januar kann sie besichtigt werden.
Die Dittesschule in Plauen feierte im vergangenen Jahr ihren 120. Geburtstag - am 30. Januar kann sie besichtigt werden. Bild: Ellen Liebner
Das Lessing-Gymnasium an der Jößnitzer Straße mit modernem Anbau.
Das Lessing-Gymnasium an der Jößnitzer Straße mit modernem Anbau. Bild: Ellen Liebner/Archiv
So hübsch präsentiert sich nach Renovierung jetzt die Pausaer Oberschule an der Pestalozzistraße.
So hübsch präsentiert sich nach Renovierung jetzt die Pausaer Oberschule an der Pestalozzistraße. Bild: Simone Zeh
Die Dittesschule in Plauen feierte im vergangenen Jahr ihren 120. Geburtstag - am 30. Januar kann sie besichtigt werden.
Die Dittesschule in Plauen feierte im vergangenen Jahr ihren 120. Geburtstag - am 30. Januar kann sie besichtigt werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Weiterführende Schulen in Plauen und Umgebung: An diesen Terminen öffnen die Bildungseinrichtungen ihre Türen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Künftige Fünftklässler und ihr Eltern können die Oberschulen und Gymnasien kennenlernen. Los geht es bereits am Freitag mit dem alljährlichen Präsentieren der Einrichtungen.

Gleich vier weiterführende Schulen in Plauen, dem Umland und Oelsnitz öffnen am Wochenende die Türen, um über ihre Angebote sowie die eine oder andere Besonderheit der Bildungseinrichtung zu informieren. Die „Freie Presse“ konzentriert sich hier auf kommunale Schulen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
11:47 Uhr
1 min.
Oberes Vogtland: Schulen öffnen am Samstag ihre Türen
Am Sportcampus Klingenthal ist am Samstag, 10 bis 13 Uhr, Tag der offenen Tür.
Der Sportcampus Klingenthal erwartet am 10. Januar Besucher. Auch das Oelsnitzer Julius-Mosen-Gymnasium stellt sich an dem Tag vor.
Ronny Hager
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
11:05 Uhr
3 min.
Edeka legt vor – Norma zieht nach: Plauener Einkaufsmarkt plant nach Erweiterung baldige Neueröffnung
Im Norma-Markt an der Lessingstraße kündigt sich bereits die große Neueröffnung an. Derzeit laufen noch Bauarbeiten.
In der Norma-Filiale an der Lessingstraße laufen Bauarbeiten. Demnächst bleibt der Markt für einige Tage ganz geschlossen. Wie geht es weiter?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel