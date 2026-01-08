Weiterführende Schulen in Plauen und Umgebung: An diesen Terminen öffnen die Bildungseinrichtungen ihre Türen

Plauen
Künftige Fünftklässler und ihr Eltern können die Oberschulen und Gymnasien kennenlernen. Los geht es bereits am Freitag mit dem alljährlichen Präsentieren der Einrichtungen.
Gleich vier weiterführende Schulen in Plauen, dem Umland und Oelsnitz öffnen am Wochenende die Türen, um über ihre Angebote sowie die eine oder andere Besonderheit der Bildungseinrichtung zu informieren. Die „Freie Presse“ konzentriert sich hier auf kommunale Schulen.
