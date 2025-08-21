Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wie früher bei „Wetten, dass..?“: Dorf im Vogtland steht vor einer besonderen Challenge

Die Rößnitzer sind - mit dem schiefen Turm im Rücken - in Vorfreude auf ihr Turmfest.
Die Rößnitzer sind - mit dem schiefen Turm im Rücken - in Vorfreude auf ihr Turmfest. Bild: Simone Zeh
Die Rößnitzer sind - mit dem schiefen Turm im Rücken - in Vorfreude auf ihr Turmfest.
Die Rößnitzer sind - mit dem schiefen Turm im Rücken - in Vorfreude auf ihr Turmfest. Bild: Simone Zeh
Plauen
Wie früher bei „Wetten, dass..?“: Dorf im Vogtland steht vor einer besonderen Challenge
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einmal im Jahr feiert das kleine Rößnitz ganz groß. Diesmal stehen gleich drei Jubiläen an. Deshalb gibt es eine Feuerwehrwette.

Es ist das 20. Traktortreffen, das 25-jährige Jubiläum des Feuerwehrvereins Rößnitz und gefeiert wird 150 Jahre Löschwesen im Ort. Drei Gründe, das Rößnitzer Turmfest vom 22. bis 24. August besonders zu begehen.
