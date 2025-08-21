Wie früher bei „Wetten, dass..?“: Dorf im Vogtland steht vor einer besonderen Challenge

Plauen
Einmal im Jahr feiert das kleine Rößnitz ganz groß. Diesmal stehen gleich drei Jubiläen an. Deshalb gibt es eine Feuerwehrwette.
Es ist das 20. Traktortreffen, das 25-jährige Jubiläum des Feuerwehrvereins Rößnitz und gefeiert wird 150 Jahre Löschwesen im Ort. Drei Gründe, das Rößnitzer Turmfest vom 22. bis 24. August besonders zu begehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.