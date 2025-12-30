MENÜ
  • Wieder Einbruch bei Plauener Fußballverein: Wie der VFC der Polizei bei der Tätersuche helfen will

VFC-Geschäftsführer Felix Koppe im Fanshop. Auch dort ist eingebrochen worden. Bild: Monty Gräßler/Archiv
Plauen
Wieder Einbruch bei Plauener Fußballverein: Wie der VFC der Polizei bei der Tätersuche helfen will
Von Sabine Schott
Beim Plauener Oberligisten hofft man auf einen schnellen Ermittlungserfolg. Dieser kann auch gelingen, weil im Vogtlandstadion nach früheren Einbrüchen Vorkehrungen getroffen wurden.

Der Vogtländische Fußballclub Plauen (VFC) kommt nicht zur Ruhe. Schon wieder ist in die Vereinsräume auf dem Gelände des Vogtlandstadions in Haselbrunn eingebrochen worden. In der Nacht zum Montag hatte ein Unbekannter dabei einen Schaden von mindestens 500 Euro angerichtet.
