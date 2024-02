Wieder Taubenmarkt in Mühltroff am Rosenmontag

Der Mühltroffer Geflügelzüchterverein gründete sich 1871. Seitdem wird am Rosenmontag in Mühltroff erst gehandelt und dann gefeiert.

Die letzten Vorbereitungen laufen: Am Rosenmontag, 12. Februar, findet von 9 bis 12 Uhr der traditionelle Taubenmarkt in Mühltroff statt. In der Turnhalle werden Kleintiere zum Kauf angeboten und man kann sich die rassigen Tiere anschauen. Dazu werden in diesem Jahr wieder Tauben, Ziervögel und Kaninchen gehören. Im benachbarten Schützenhaus...