Witz, Grusel und Lagerfeuer-Atmosphäre: Das bietet das Jugendstück „Wolf“ im Theater Plauen-Zwickau

In „Wolf“ nach dem Roman von Sascha Stanisic geht es um Mobbing und ein bisschen auch um Klimaschutz. Die außergewöhnliche Inszenierung hatte am Freitagabend Premiere. Warum Besucher Schuhe ausziehen müssen und was sie dabei haben sollten.

Ob es Spinnen sind, ruckelige Fahrstuhlfahrten oder Dunkelheit - jeder hat vor irgendetwas Angst. Wetten? Der Schriftsteller Sascha Stanisic fürchtet sich vermutlich vor Krieg. Als er so alt war wie die Protagonisten seines Jugendbuches „Wolf" flüchtete er mit den Eltern aus einem bosnischen Städtchen vor Besetzung und Zerstörung nach...