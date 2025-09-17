Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • „Wo bitte ist das gerecht?“ – Eine Friseurmeisterin aus dem Vogtland und das Hickhack um Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen

Friseurmeisterin Petra Scholz in ihrem kleinen Plauener Salon.
Friseurmeisterin Petra Scholz in ihrem kleinen Plauener Salon. Bild: Ellen Liebner
Friseurmeisterin Petra Scholz in ihrem kleinen Plauener Salon.
Friseurmeisterin Petra Scholz in ihrem kleinen Plauener Salon. Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Wo bitte ist das gerecht?“ – Eine Friseurmeisterin aus dem Vogtland und das Hickhack um Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Forderung, einstige Coronahilfen zurückzuzahlen, hat viele Unternehmer hart getroffen. Eine Neuregelung soll Härtefälle abmildern. Warum genau das die Friseurmeisterin ärgert.

„Dieses Kämpfen ums eigene Unternehmen wird in unserer Gesellschaft nicht mehr akzeptiert“, sagt Petra Scholz. „Sobald du strauchelst, hast du eben falsch gewirtschaftet. Und das habe ich nicht.“ Manchmal, so Scholz, sei sie es leid, gegen dieses Stigma anzukämpfen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
06.07.2025
4 min.
Rückzahlung von Coronahilfe: SAB schickt Bescheid in rekordverdächtigem Tempo ins Vogtland
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) hat auf anhaltende Kritik reagiert und die Rückzahlung von Coronahilfe-Fördermitteln vorerst gestoppt. Wie geht es weiter?
Die vorläufig ausgesetzten Rückforderungen von Corona-Soforthilfen durch die Sächsische Aufbaubank stellen Betroffene vor Rätsel: Wirksame Hilfe oder Beruhigungspille? Besonderen Charme verspricht ein Ansatz aus Bayern.
Ulrich Riedel
06.09.2025
4 min.
Immer noch Widerstand gegen Rückzahlung der Corona-Sofort-Hilfen: „Aber man muss es doch wenigstens versuchen“
Sieht Zusagen bei der Rückforderung der Corona-Sofort-Hilfen nicht eingehalten: Yvonne Schröter (Mitte) mit Mitstreitern vom Werbering Annaberg.
Trotz Entlastung bei geringen Einkommen fühlen sich viele Klein-Unternehmer im Nachhinein getäuscht. Manche wollen weiter kämpfen. So eine Frau aus dem Erzgebirge. Hat sie eine Chance?
Frank Hommel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel