„Wo bitte ist das gerecht?“ – Eine Friseurmeisterin aus dem Vogtland und das Hickhack um Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen

Die Forderung, einstige Coronahilfen zurückzuzahlen, hat viele Unternehmer hart getroffen. Eine Neuregelung soll Härtefälle abmildern. Warum genau das die Friseurmeisterin ärgert.

„Dieses Kämpfen ums eigene Unternehmen wird in unserer Gesellschaft nicht mehr akzeptiert“, sagt Petra Scholz. „Sobald du strauchelst, hast du eben falsch gewirtschaftet. Und das habe ich nicht.“ Manchmal, so Scholz, sei sie es leid, gegen dieses Stigma anzukämpfen.