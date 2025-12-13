MENÜ
  • Streit um Rückzahlungen von Corona-Hilfen im Erzgebirge: Gibt es einen Hoffnungsschimmer?

Landtagsabgeordneter Jens Hentschel-Thöricht (BSW) und Rechtsanwältin Ursula Röder informierten am Donnerstag in Annaberg zu den umstrittenen Rückzahlungen von Corona-Hilfen.
Mehr als 50 Selbstständige und Unternehmer waren ins Gründer- und Dienstleistungszentrum gekommen.
Den Corona-Soforthilfe-Zuschuss gab es im Frühjahr 2020. Um die Rückzahlungen wird bis heute gestritten.
Annaberg
Streit um Rückzahlungen von Corona-Hilfen im Erzgebirge: Gibt es einen Hoffnungsschimmer?
Von Antje Flath
Die drohenden finanziellen Belastungen beschäftigen nach wie vor viele Selbstständige und Kleinstunternehmer. Doch ganz aussichtslos ist die Lage nicht, meint zumindest eine Anwältin.

Die Mutter hat bis zur Corona-Pandemie ein Reisebüro. Das musste während der Pandemie schließen. So forderte es die Regierung. Um sich finanziell über Wasser zu halten, nutzte sie die vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unbürokratisch zugesagte Soforthilfe und...
Mehr Artikel