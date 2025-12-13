Streit um Rückzahlungen von Corona-Hilfen im Erzgebirge: Gibt es einen Hoffnungsschimmer?

Annaberg
Die drohenden finanziellen Belastungen beschäftigen nach wie vor viele Selbstständige und Kleinstunternehmer. Doch ganz aussichtslos ist die Lage nicht, meint zumindest eine Anwältin.
Die Mutter hat bis zur Corona-Pandemie ein Reisebüro. Das musste während der Pandemie schließen. So forderte es die Regierung. Um sich finanziell über Wasser zu halten, nutzte sie die vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unbürokratisch zugesagte Soforthilfe und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.