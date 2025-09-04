Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wo hakt es im Stadtteil? Plauens OB lädt zur Ortsbegehung im Westend und in der Siedlung Neundorf ein

Der Rundgang beginnt am Montag, den 8. September vor Möbel Biller am Rosa-Luxemburg-Platz.
Der Rundgang beginnt am Montag, den 8. September vor Möbel Biller am Rosa-Luxemburg-Platz.
Plauen
Wo hakt es im Stadtteil? Plauens OB lädt zur Ortsbegehung im Westend und in der Siedlung Neundorf ein
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Bei einem Rundgang mit dem Oberbürgermeister durch das Westend und die Siedlung Neundorf können Bürgerinnen und Bürger am Montag Wünsche und Sorgen äußern.

Am Montag, den 8. September haben Einwohnerinnen und Einwohner der Siedlung Neundorf und dem Westend die Gelegenheit, Anregungen und Probleme direkt mit Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) und Vertretern der Stadtverwaltung vor Ort zu besprechen. Es ist der erste Ortsrundgang im Westend seit 2019. Treffpunkt ist 18 Uhr der Haupteingang von...
