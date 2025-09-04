Wo hakt es im Stadtteil? Plauens OB lädt zur Ortsbegehung im Westend und in der Siedlung Neundorf ein

Plauen
Bei einem Rundgang mit dem Oberbürgermeister durch das Westend und die Siedlung Neundorf können Bürgerinnen und Bürger am Montag Wünsche und Sorgen äußern.
Am Montag, den 8. September haben Einwohnerinnen und Einwohner der Siedlung Neundorf und dem Westend die Gelegenheit, Anregungen und Probleme direkt mit Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) und Vertretern der Stadtverwaltung vor Ort zu besprechen. Es ist der erste Ortsrundgang im Westend seit 2019. Treffpunkt ist 18 Uhr der Haupteingang von...
