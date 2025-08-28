Zwei Auffahrunfälle in und um Plauen: Motorrad- und Pkw-Fahrer verletzt

Zu Auffahrunfällen musste die Polizei nach Reinsdorf und Neuensalz eilen.

Bei Unfällen in und um Plauen sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war ein 26-jähriger Motorradfahrer gegen 16.30 Uhr auf der Oelsnitzer Landstraße/B 92 im Plauener Ortsteil Reinsdorf unterwegs. Zwischen Siedlung Oberlosa und Kreuzung zur Kemmlerstraße bemerkte er zu spät, dass vor ihm ein Skoda bremste, um abzubiegen....