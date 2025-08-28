Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwei Auffahrunfälle in und um Plauen: Motorrad- und Pkw-Fahrer verletzt

Zu zwei Auffahrunfällen in und um Plauen eilte die Polizei.
Zu zwei Auffahrunfällen in und um Plauen eilte die Polizei. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Zu zwei Auffahrunfällen in und um Plauen eilte die Polizei.
Zu zwei Auffahrunfällen in und um Plauen eilte die Polizei. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Plauen
Zwei Auffahrunfälle in und um Plauen: Motorrad- und Pkw-Fahrer verletzt
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu Auffahrunfällen musste die Polizei nach Reinsdorf und Neuensalz eilen.

Bei Unfällen in und um Plauen sind am Mittwoch zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei war ein 26-jähriger Motorradfahrer gegen 16.30 Uhr auf der Oelsnitzer Landstraße/B 92 im Plauener Ortsteil Reinsdorf unterwegs. Zwischen Siedlung Oberlosa und Kreuzung zur Kemmlerstraße bemerkte er zu spät, dass vor ihm ein Skoda bremste, um abzubiegen....
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
21.08.2025
1 min.
Unfall auf B 169 im Vogtland: Zwei Schwerverletzte
Ein schwerer Unfall passierte am Mittwochabend auf der B 169.
Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochabend zwischen Neuensalz und Mechelgrün ereignet.
Tino Beyer
28.08.2025
1 min.
Auffahrunfall in Reichenbach: Vier Fahrzeuge verwickelt
Vier Fahrzeuge waren in einen Auffahrunfall in Reichenbach verwickelt.
Laut Polizei summiert sich der Blechschaden auf rund 37.500 Euro. Was war passiert?
FP
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel