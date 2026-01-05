MENÜ
  • Zwei Männer schlagen in Elsterberg einen 42-Jährigen nieder und treten auf ihn ein

Zeugen einer Prügelei in Elsterberg sollen sich bei der Polizei melden.
Zeugen einer Prügelei in Elsterberg sollen sich bei der Polizei melden. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H
Zeugen einer Prügelei in Elsterberg sollen sich bei der Polizei melden.
Zeugen einer Prügelei in Elsterberg sollen sich bei der Polizei melden. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H
Plauen
Zwei Männer schlagen in Elsterberg einen 42-Jährigen nieder und treten auf ihn ein
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Opfer der Prügelei musste ins Krankenhaus. Was der Auslöser war.

Ein 42-Jähriger musste am 24. Dezember nach einem Angriff durch zwei Männer in Elsterberg ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tat geschah gegen 3.45 Uhr auf der Feldstraße. Der 42-Jährige hatte die Täter wegen Klingelstreichen angesprochen. Ein Angreifer schlug ihn zu Boden, der andere trat auf ihn ein. Der erste Täter ist bis...
