MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Zwei tödliche Brände in Plauener Pflegeheimen: Wie konnte es dazu kommen? – „Das ist der Supergau“

Awo-Pflegeheime in Plauen: Binnen eines Monats gab es zwei folgenschwere Brände – dabei starb jeweils ein Bewohner.
Awo-Pflegeheime in Plauen: Binnen eines Monats gab es zwei folgenschwere Brände – dabei starb jeweils ein Bewohner. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Nach einem Brand im Außenbereich verstarb ein Mann im Oktober.
Nach einem Brand im Außenbereich verstarb ein Mann im Oktober. Bild: Pastierovic/Archiv
Rauchmelder sind verpflichtend für alle Pflegeeinrichtungen.
Rauchmelder sind verpflichtend für alle Pflegeeinrichtungen. Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Awo-Pflegeheime in Plauen: Binnen eines Monats gab es zwei folgenschwere Brände – dabei starb jeweils ein Bewohner.
Awo-Pflegeheime in Plauen: Binnen eines Monats gab es zwei folgenschwere Brände – dabei starb jeweils ein Bewohner. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Nach einem Brand im Außenbereich verstarb ein Mann im Oktober.
Nach einem Brand im Außenbereich verstarb ein Mann im Oktober. Bild: Pastierovic/Archiv
Rauchmelder sind verpflichtend für alle Pflegeeinrichtungen.
Rauchmelder sind verpflichtend für alle Pflegeeinrichtungen. Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Plauen
Zwei tödliche Brände in Plauener Pflegeheimen: Wie konnte es dazu kommen? – „Das ist der Supergau“
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Innerhalb eines Monats sterben zwei Menschen in zwei Plauener Awo-Pflegeheimen. In beiden Fällen sollen Brände zum Tod geführt haben. Erstmals sprechen Heimaufsicht und Geschäftsleitung darüber.

„Schlimm, tragisch, schockierend“, so reagiert Katrin Schmidt, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Vogtland, am Telefon auf die Todesfälle in ihren Einrichtungen. In 35 Jahren sei so etwas nicht passiert, erklärt sie. Dass in kurzer Zeit zwei Menschen nach Bränden in ihren Einrichtungen versterben, habe sie und ihr Kollegium...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
1 min.
Senior stirbt bei Brand in Pflegeheim in Plauen
Bei dem Brand kam am Abend ein 81 Jahre alter Mann ums Leben.
Noch ist unklar, wie es am Abend zu dem Feuer in einem Altenheim im Vogtland kommen konnte. Der Brand brach im Zimmer eines 81-Jährigen aus, er konnte nicht mehr gerettet werden. Gab es Verletzte?
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
22.11.2025
2 min.
Brand in Seniorenheim in Plauen: Ein Toter und sechs Verletzte
Das Seniorenheim Sonnenhof in Plauen musste am späten Samstagnachmittag teils evakuiert werden.
Beim Feuer am späten Samstagnachmittag in der Awo-Einrichtung Sonnenhof am Kastanienweg ist ein 81-Jähriger gestorben. Sechs Personen wurden verletzt. Ermittlungen zur Brandursache sind angelaufen.
Florian Wißgott
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
Mehr Artikel