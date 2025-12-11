Zwei tödliche Brände in Plauener Pflegeheimen: Wie konnte es dazu kommen? – „Das ist der Supergau“

Plauen
Innerhalb eines Monats sterben zwei Menschen in zwei Plauener Awo-Pflegeheimen. In beiden Fällen sollen Brände zum Tod geführt haben. Erstmals sprechen Heimaufsicht und Geschäftsleitung darüber.
„Schlimm, tragisch, schockierend“, so reagiert Katrin Schmidt, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Vogtland, am Telefon auf die Todesfälle in ihren Einrichtungen. In 35 Jahren sei so etwas nicht passiert, erklärt sie. Dass in kurzer Zeit zwei Menschen nach Bränden in ihren Einrichtungen versterben, habe sie und ihr Kollegium...
