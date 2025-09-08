Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bogenschießen unterm Brückenbogen - in Weißensand wurde jetzt eine Tradition begründet.
Bogenschießen unterm Brückenbogen - in Weißensand wurde jetzt eine Tradition begründet.
Reichenbach
1. Brücken-Masters: So sorgt Weißensand an der Autobahnbrücke für Zulauf
Redakteur
Von Gerd Möckel
Der Verein Weißensand EV macht aus dem Sportplatz an der Brücke eine Arena - dort schlug jetzt sogar ein Deutscher Meister auf.

Der in diesem Jahr ins Leben gerufene Verein Weißensand EV macht mit hochkarätigen Veranstaltungen weiter auf sich aufmerksam - am auf Brücken-Arena getauften Sportplatz an der Weißensander Autobahnbrücke. Dort hat die ebenfalls neue Abteilung Bogenschießen jetzt das erste Brücken-Masters ausgetragen - mit prominenter Unterstützung.
