1. Brücken-Masters: So sorgt Weißensand an der Autobahnbrücke für Zulauf

Reichenbach
Der Verein Weißensand EV macht aus dem Sportplatz an der Brücke eine Arena - dort schlug jetzt sogar ein Deutscher Meister auf.
Der in diesem Jahr ins Leben gerufene Verein Weißensand EV macht mit hochkarätigen Veranstaltungen weiter auf sich aufmerksam - am auf Brücken-Arena getauften Sportplatz an der Weißensander Autobahnbrücke. Dort hat die ebenfalls neue Abteilung Bogenschießen jetzt das erste Brücken-Masters ausgetragen - mit prominenter Unterstützung.
