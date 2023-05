1. Todestag von Jens Pfretzschner: So emotional war das Gedenkkonzert seines Sohnes

Das Publikum im ausverkauften Großen Saal des Neuberinhauses stand, klatschte, jubelte. Minutenlang. Fast schien es, als wollte es Robert Pfretzschner, das Orchester, die Band und all die Solisten nicht mehr von dieser Bühne lassen. Zumindest nicht an diesem Samstag. Da zeigte die Uhr bei "Philharmonic Rock - in memoriam" schon viertel zwölf in...