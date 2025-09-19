100 Jahre Bergrennstrecke Mühlwand: Oldtimerclub holt edles Blech ins Vogtland

Reichenbach
Die Bergrennstrecke Mühlwand feiert ihren 100. Geburtstag. Auch wenn dort keine Rennen mehr stattfinden, ist sie tief im Gedächtnis verwurzelt. Was am Samstag dort alles geboten wird
Am 25. Juni 1925 gingen über 60 Kraftfahrzeuge zur ersten Bergprüffahrt des ADAC-Ortsvereins Reichenbach auf die 1,8 Kilometer lange, kurvenreiche Bergstrecke zwischen Rotschau und Mühlwand. „In unserer für alle sportlichen und technischen Fragen begeisterten Zeit wird diese Bergprüfungsfahrt, an der sich viele Krafträder und Automobile...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.