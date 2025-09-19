11. Alzheimertag in Reichenbach bietet Demenz-Partnerkurs

Im Fokus stehen am 24. September die Kommunikation und der Umgang mit Menschen mit Demenz. Die Veranstaltung steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz.

Einen Demenz-Partnerkurs bietet die Reichenbacher Selbsthilfegruppe „Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz" am Mittwoch, 24. September, zum 11. Alzheimertag an. Er findet 14 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz 3 im Wohngebiet West statt. Angehörige, Betroffene, interessierte Bürger und Pflegekräfte sind...