Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Alzheimertag steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach.
Der Alzheimertag steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach. Bild: JB Steps/Archiv
Der Alzheimertag steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach.
Der Alzheimertag steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach. Bild: JB Steps/Archiv
Reichenbach
11. Alzheimertag in Reichenbach bietet Demenz-Partnerkurs
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Fokus stehen am 24. September die Kommunikation und der Umgang mit Menschen mit Demenz. Die Veranstaltung steigt in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz.

Einen Demenz-Partnerkurs bietet die Reichenbacher Selbsthilfegruppe „Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz“ am Mittwoch, 24. September, zum 11. Alzheimertag an. Er findet 14 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz 3 im Wohngebiet West statt. Angehörige, Betroffene, interessierte Bürger und Pflegekräfte sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
1 min.
Freibad-Saison endet am Montag in Reichenbach
Im Freibad Reichenbach findet am Montag das Abbaden statt.
Der durchwachsene Sommer hat weniger Badegäste beschert. Das sanierte Hallenbad öffnet ab dem 24. September.
Gerd Betka
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
16.09.2025
2 min.
Erzgebirge: Musik und Demenz - Singen gegen das Vergessen
Eine Woche der Demenz findet sachsenweit statt. Auch im Erzgebirgskreis sind Veranstaltungen geplant.
Im Erzgebirgskreis finden ab dem 20. September innerhalb der Demenzwoche Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art statt.
Babette Zaumseil
Mehr Artikel