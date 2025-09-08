Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
2024 präsentierte die KSI Kältetechnik Rallye-Ass Julius Tannert mit seinem 300-PS-Skoda.
2024 präsentierte die KSI Kältetechnik Rallye-Ass Julius Tannert mit seinem 300-PS-Skoda.
Reichenbach
116 Aussteller werben in Reichenbach um Berufsnachwuchs
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwoch steigt der Berufsorientierungsmarkt in der Sporthalle an der Cunsdorfer Straße. Es ist seine 21. Auflage.

„Abenteuer Beruf - Finde deinen Weg in den Beruf, der zu dir passt“ heißt es am Mittwoch, 10. September, beim 21. Berufsorientierungsmarkt in Reichenbach. 10 bis 18 Uhr präsentieren sich in der Sporthalle an der Cunsdorfer Straße 116 Aussteller. Sie beraten Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 über die vielfältigen Ausbildungs- und...
