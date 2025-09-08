116 Aussteller werben in Reichenbach um Berufsnachwuchs

Am Mittwoch steigt der Berufsorientierungsmarkt in der Sporthalle an der Cunsdorfer Straße. Es ist seine 21. Auflage.

„Abenteuer Beruf - Finde deinen Weg in den Beruf, der zu dir passt“ heißt es am Mittwoch, 10. September, beim 21. Berufsorientierungsmarkt in Reichenbach. 10 bis 18 Uhr präsentieren sich in der Sporthalle an der Cunsdorfer Straße 116 Aussteller. Sie beraten Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 über die vielfältigen Ausbildungs- und...