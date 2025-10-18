120-Euro-Urlaub auf „Schloss Lilllliput“ oder in „Little Pripyat“: So preiswert verreist ein Reichenbacher

Reichenbach
René Simon ist Mikro-Camper. Das heißt, große Erlebnisse für kleines Geld. Und bald ist er ganz weg: „Ich will am Ende des Lebens nicht sagen, ich hätte es nicht wenigstens probiert.“
René Simon arbeitet bei der Post. In seiner Freizeit stillt er seinen Hunger nach Leben mit Mikro-Camping. Erst reiste er in einem knallbunten Wohnmobil, nach einem Motorschaden nun mit einem 4er Golf. Camping-Kocher, Hängematte. So geht‘s durchs Vogtland, durch Deutschland und halb Europa. „Große Erlebnisse für kleines Geld. Nicht meckern...
