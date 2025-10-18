Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • 120-Euro-Urlaub auf „Schloss Lilllliput“ oder in „Little Pripyat“: So preiswert verreist ein Reichenbacher

René Simon vor „Schloss-Lilllliput“. Diese Perle im Brandenburgischen entdeckte der Reichenbacher zufällig - so wie viele seiner Urlaubsparadiese.
René Simon vor „Schloss-Lilllliput“. Diese Perle im Brandenburgischen entdeckte der Reichenbacher zufällig - so wie viele seiner Urlaubsparadiese. Bild: René Simon
René Simon vor „Schloss-Lilllliput“. Diese Perle im Brandenburgischen entdeckte der Reichenbacher zufällig - so wie viele seiner Urlaubsparadiese.
René Simon vor „Schloss-Lilllliput“. Diese Perle im Brandenburgischen entdeckte der Reichenbacher zufällig - so wie viele seiner Urlaubsparadiese. Bild: René Simon
Reichenbach
120-Euro-Urlaub auf „Schloss Lilllliput“ oder in „Little Pripyat“: So preiswert verreist ein Reichenbacher
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

René Simon ist Mikro-Camper. Das heißt, große Erlebnisse für kleines Geld. Und bald ist er ganz weg: „Ich will am Ende des Lebens nicht sagen, ich hätte es nicht wenigstens probiert.“

René Simon arbeitet bei der Post. In seiner Freizeit stillt er seinen Hunger nach Leben mit Mikro-Camping. Erst reiste er in einem knallbunten Wohnmobil, nach einem Motorschaden nun mit einem 4er Golf. Camping-Kocher, Hängematte. So geht‘s durchs Vogtland, durch Deutschland und halb Europa. „Große Erlebnisse für kleines Geld. Nicht meckern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
02.10.2025
3 min.
Papagei in 3,99-Schnäppchenkiste vom Reichenbacher Obi: Das steckt hinter dem Angebot
Pinsel, Klobürsten - oder ein Papagei für 3,99? Im Obi Reichenbach sorgte ein Ara für Aufsehen.
Ein Ara und weitere Papageien haben im Obi für Aufsehen gesorgt. Der Auftritt der Tiere stand im Zeichen einer Verkaufs-Sonderaktion am Samstag - mit Leckereien vom Grill und Selfies mit den Vögeln.
Gerd Möckel
12.10.2025
4 min.
Vogtländer erschließt für Sicherheitsfirma Esra neue Märkte in den USA: „So richtig weiß ich nicht, wie es dazu kam“
Simon und Frauke Strobel mit ihren vier Söhnen vor dem Regierungssitz in Jefferson City im Bundesstaat Missouri. l
Seit einem Jahr lebt der Reichenbacher Simon Strobel mit seiner Familie in den USA und baut dort ein Unternehmen auf, das mit dem Familienunternehmen Esra verbunden ist. Wo er seine Zukunft sieht und welche Chancen er Deutschland wirtschaftlich noch einräumt.
Petra Steps
20.10.2025
2 min.
Kauã Santos im Fokus: Frankfurt hat ein Torwart-Thema
Sah bei Freiburgs 2:2 am Sonntag nicht gut aus: Frankfurt-Keeper Kauã Santos.
Eintracht-Schlussmann Kauã Santos macht eine schwierige Zeit durch. Auch in Freiburg hängt er bei einem Gegentor mit drin. Noch schützen ihn die Bosse. Am Mittwoch kommt Liverpool.
Mehr Artikel