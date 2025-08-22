Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 120 Roster, 80 Wiegebraten und 872,32 Euro in bar: Die Jubiläumsparty der Heinsdorfer Autolackiererei Oehme und ihr „überraschendes Ergebnis“

Gut gefüllte Spendengläser - da freuen sich Susann Naumann (links) und Annemarie Schramm. Bild: Gerd Möckel
Gut gefüllte Spendengläser - da freuen sich Susann Naumann (links) und Annemarie Schramm. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
120 Roster, 80 Wiegebraten und 872,32 Euro in bar: Die Jubiläumsparty der Heinsdorfer Autolackiererei Oehme und ihr „überraschendes Ergebnis“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Der Familienbetrieb hatte zum 50-Jährigen ins Kalte Feld an der A 72 eingeladen. Über den großen Zuspruch freut sich nicht nur die Firma.

In einem Familienbetrieb kommt einfach alles auf den Tisch. Auch die Bilanz einer Firmenfeier. Wie jetzt beim 50-Jährigen der Heinsdorfer Autolackiererei Oehme. Bei der Party im Kalten Feld an der A 72 wurden exakt 120 Roster, 80 Wiegebraten und 30 Paar Wiener verzehrt. Der Kuchen war auch fast alle. Susann Naumann blickt kurz aus ihren Notizen...
