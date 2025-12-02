Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Polizei ermittelt zu einem schweren Raub in Lengenfeld.
Die Polizei ermittelt zu einem schweren Raub in Lengenfeld. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Reichenbach
14-Jähriger in Lengenfeld mit Messer angegriffen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Männer mit Sturmhauben haben einem Jugendlichen Geld geraubt und verletzt. Was dazu bekannt ist.

Über einen schwerem Raub in Lengenfeld hat die Polizei berichtet. Ein 14-Jähriger soll am Montag, 1. Dezember, gegen 14.20 Uhr am Pfarrsteig angegriffen worden sein. Zwei Männer, die Sturmhauben trugen, forderten Geld. Als er verneinte, griff einer mit einem Messer an. Den Angriff wehrte er ab und wurde leicht verletzt. Dann übergab er seine...
