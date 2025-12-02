14-Jähriger in Lengenfeld mit Messer angegriffen

Zwei Männer mit Sturmhauben haben einem Jugendlichen Geld geraubt und verletzt. Was dazu bekannt ist.

Über einen schwerem Raub in Lengenfeld hat die Polizei berichtet. Ein 14-Jähriger soll am Montag, 1. Dezember, gegen 14.20 Uhr am Pfarrsteig angegriffen worden sein. Zwei Männer, die Sturmhauben trugen, forderten Geld. Als er verneinte, griff einer mit einem Messer an. Den Angriff wehrte er ab und wurde leicht verletzt. Dann übergab er seine...