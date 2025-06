17-Jährige bei Unfall in Lengenfeld verletzt

Die junge Frau war mit einem Motorrad unterwegs. Wie es zum Unfall gekommen ist.

Eine 17-Jährige, die mit einem Motorrad unterwegs war, hat am Mittwoch, 18. Juni, in Lengenfeld bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Darüber hat die Polizei informiert. Der Unfall passierte am Vormittag. Die 17-Jährige fuhr gegen 10.20 Uhr mit einem Leichtkraftrad auf der Treuenschen Straße. Sie kam aus Richtung Buch. Vor...