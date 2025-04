17-jähriger Simson-Fahrer bei Unfall im Vogtland schwer verletzt

Die Kollision zwischen einem Moped und einem Auto in Reichenbach hatte für den Zweiradfahrer fatale Folgen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Reichenbach.

Offenbar ein Fahrfehler hat am Freitag zu einem schweren Unfall in Reichenbach geführt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 17-jähriger Mopedfahrer mit seiner Simson auf dem Ruppelteweg in Richtung Greizer Straße unterwegs. Während der Fahrt drehte er sich laut Polizei nach hinten links um, dabei kam sein Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Mopedfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 87-jährige Fahrer des am Unfall beteiligten Renaults blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 5000 Euro. (su)