Regionale Nachrichten und News
  • 18.000 Besucher und jede Menge Trubel in Reichenbach: So fällt das Fazit zum Bürgerfest aus

Dass die Bahnhofstraße einbezogen wurde und ein Open-Air-Kino lockte, kam prima an. Bild: Carsten Steps
Dass die Bahnhofstraße einbezogen wurde und ein Open-Air-Kino lockte, kam prima an. Bild: Carsten Steps
Reichenbach
18.000 Besucher und jede Menge Trubel in Reichenbach: So fällt das Fazit zum Bürgerfest aus
Von Gerd Betka
Familien freuten sich besonders über die kostenlosen Angebote. Eine lädierte Kniescheibe und eine Schlägerei stehen zu Buche. Eine alte Stehlampe wurde gestohlen.

Rund 18.000 Besucher hat das 31. Reichenbacher Bürgerfest am 2. und 3. Oktober bei sonnigem, aber kühlem Wetter und freiem Eintritt in die Innenstadt gelockt. Sie nutzen die Gelegenheit, Nachbarn und Freunde zu treffen, und tauchten in den Trubel ein. Das Fazit der Stadtverwaltung fällt überaus positiv aus.
