18.000 Besucher und jede Menge Trubel in Reichenbach: So fällt das Fazit zum Bürgerfest aus

Familien freuten sich besonders über die kostenlosen Angebote. Eine lädierte Kniescheibe und eine Schlägerei stehen zu Buche. Eine alte Stehlampe wurde gestohlen.

Rund 18.000 Besucher hat das 31. Reichenbacher Bürgerfest am 2. und 3. Oktober bei sonnigem, aber kühlem Wetter und freiem Eintritt in die Innenstadt gelockt. Sie nutzen die Gelegenheit, Nachbarn und Freunde zu treffen, und tauchten in den Trubel ein. Das Fazit der Stadtverwaltung fällt überaus positiv aus.