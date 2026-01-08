21-Jähriger soll mit Beil auf Autos in Reichenbach eingeschlagen haben

Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt. Was mit dem 21-Jährigen geschehen ist.

Ein 21-jähriger Mann soll am Mittwoch, 7. Januar, in Reichenbach mit einem Beil zwei Autos beschädigt haben. Ein Zeuge informierte gegen 18.10 Uhr die Polizei über den Vorfall an der Dr.-Külz-Straße. Die Beamten stellten daraufhin den Mann, der mit einem Beil auf die Autos eingeschlagen haben soll, noch am Ort des Geschehens. Die...