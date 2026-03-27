26 Absagen: Keiner will in diesen Markt in Lengenfeld

Reichenbach
Seit dem Umzug des Edeka in die neue Lage an der B 94 steht die alte Immobilie leer – damit geht der Innenstadt Laufkundschaft verloren.
Seit dem Umzug von Edeka Höfer im Herbst an den neuen Standort an der B 94 steht der alte Markt an der Zwickauer Straße leer. Und das vermutlich noch länger. Bürgermeister Michael Heuck (BIL) machte zur jüngsten Stadtratssitzung wenig Hoffnung auf eine schnelle Nachfolgelösung.
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