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Der Markt an der Zwickauer Straße steht seit dem Edeka-Wegzug im Herbst leer.
Der Markt an der Zwickauer Straße steht seit dem Edeka-Wegzug im Herbst leer. Foto: Gerd Möckel/Archiv
Der Markt an der Zwickauer Straße steht seit dem Edeka-Wegzug im Herbst leer.
Der Markt an der Zwickauer Straße steht seit dem Edeka-Wegzug im Herbst leer. Foto: Gerd Möckel/Archiv
Reichenbach
26 Absagen: Keiner will in diesen Markt in Lengenfeld
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Seit dem Umzug des Edeka in die neue Lage an der B 94 steht die alte Immobilie leer – damit geht der Innenstadt Laufkundschaft verloren.

Seit dem Umzug von Edeka Höfer im Herbst an den neuen Standort an der B 94 steht der alte Markt an der Zwickauer Straße leer. Und das vermutlich noch länger. Bürgermeister Michael Heuck (BIL) machte zur jüngsten Stadtratssitzung wenig Hoffnung auf eine schnelle Nachfolgelösung.
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