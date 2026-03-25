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„Ich bin zurück.“ Gabriela Krauthahns Mode-Geschäft hatte einen Monat lang in Rodewisch geöffnet, jetzt schließt die Geschäftsfrau wieder ihre Lengenfelder Mode-Boutique auf.
„Ich bin zurück.“ Gabriela Krauthahns Mode-Geschäft hatte einen Monat lang in Rodewisch geöffnet, jetzt schließt die Geschäftsfrau wieder ihre Lengenfelder Mode-Boutique auf. Foto: Gerd Möckel
Nach der Schließung eines Ladens ist die Öffnung des anderen vorzubereiten.
Nach der Schließung eines Ladens ist die Öffnung des anderen vorzubereiten. Foto: Gerd Möckel
Mit dieser Information hatte Gabriela Krauthahn ihr Rodewischer Pop-up angekündigt.
Mit dieser Information hatte Gabriela Krauthahn ihr Rodewischer Pop-up angekündigt. Foto: Gerd Möckel
„Ich bin zurück.“ Gabriela Krauthahns Mode-Geschäft hatte einen Monat lang in Rodewisch geöffnet, jetzt schließt die Geschäftsfrau wieder ihre Lengenfelder Mode-Boutique auf.
„Ich bin zurück.“ Gabriela Krauthahns Mode-Geschäft hatte einen Monat lang in Rodewisch geöffnet, jetzt schließt die Geschäftsfrau wieder ihre Lengenfelder Mode-Boutique auf. Foto: Gerd Möckel
Nach der Schließung eines Ladens ist die Öffnung des anderen vorzubereiten.
Nach der Schließung eines Ladens ist die Öffnung des anderen vorzubereiten. Foto: Gerd Möckel
Mit dieser Information hatte Gabriela Krauthahn ihr Rodewischer Pop-up angekündigt.
Mit dieser Information hatte Gabriela Krauthahn ihr Rodewischer Pop-up angekündigt. Foto: Gerd Möckel
Reichenbach
Gabi Moden ist zurück in Lengenfeld: „Rodewisch ist schon bissel belebter“
Redakteur
Von Gerd Möckel
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Einen Monat lang hat die Lengenfelder Händlerin Gabriela Krauthahn Outlet-Ware in einem Rodewischer Pop-up verkauft. Was ihre Bilanz über beide Städte verrät – und was Gabi nun vorhat.

Ein großes Plakat im Schaufenster von Gabi Moden verrät es: Gabi ist zurück in Lengenfeld. Im Mode-Geschäft an der Hauptstraße stapeln sich Kartons, in den Kleiderständern klaffen Lücken. „Jetzt heißt es sortieren, das Lager auf Vordermann bringen, saubermachen und auch mal einen Tag frei“, erzählt Gabriela Krauthahn und zieht Bilanz...
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