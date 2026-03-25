Gabi Moden ist zurück in Lengenfeld: „Rodewisch ist schon bissel belebter“

Einen Monat lang hat die Lengenfelder Händlerin Gabriela Krauthahn Outlet-Ware in einem Rodewischer Pop-up verkauft. Was ihre Bilanz über beide Städte verrät – und was Gabi nun vorhat.

Ein großes Plakat im Schaufenster von Gabi Moden verrät es: Gabi ist zurück in Lengenfeld. Im Mode-Geschäft an der Hauptstraße stapeln sich Kartons, in den Kleiderständern klaffen Lücken. „Jetzt heißt es sortieren, das Lager auf Vordermann bringen, saubermachen und auch mal einen Tag frei“, erzählt Gabriela Krauthahn und zieht Bilanz... Ein großes Plakat im Schaufenster von Gabi Moden verrät es: Gabi ist zurück in Lengenfeld. Im Mode-Geschäft an der Hauptstraße stapeln sich Kartons, in den Kleiderständern klaffen Lücken. „Jetzt heißt es sortieren, das Lager auf Vordermann bringen, saubermachen und auch mal einen Tag frei“, erzählt Gabriela Krauthahn und zieht Bilanz...