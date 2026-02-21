MENÜ
Gabriela Krauthahn von „Gabi Moden“ ist in Lengenfeld gefragt. Die Geschäftsfrau ist Chefin des Gewerbevereins und gibt dem neuen „Onkel Fritz“-Laden auch noch Starthilfe.
Ich bin dann mal weg: Kunden-Information bei „Gabi Moden in Lengenfeld.
Gabriela Krauthahn hat in diesen Tagen viel zu erklären: Nein, mein Geschäft hier schließt nicht für immer, sondern nur für einen Monat.
Blick in die Mode-Boutique an der Lengenfelder Hauptstraße.
Reichenbach
Gabi ist dann mal weg: Warum ein vogtländisches Mode-Geschäft auf Wanderschaft geht
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 17 Jahren ist Gabi Moden Lengenfeld die Adresse „für die Frau im besten Alter“. Doch nichts scheint mehr so wie es war – über den Grund und wo Gabi ab Montag Mode und Outlet-Ware verkauft.

Räumungsverkauf, Gerüchte und Gewissheit. Nein, „Gabi Moden“ schließt doch nicht. Jedenfalls nicht für immer. „Aber ab jetzt für einen Monat in Lengenfeld“, erzählt Inhaberin Gabriela Krauthahn. Die weit über die Stadt hinaus bekannte Mode-Boutique „für die Frau im besten Alter“ öffnet am Montag in einer anderen...
