Gabi ist dann mal weg: Warum ein vogtländisches Mode-Geschäft auf Wanderschaft geht

Seit 17 Jahren ist Gabi Moden Lengenfeld die Adresse „für die Frau im besten Alter“. Doch nichts scheint mehr so wie es war – über den Grund und wo Gabi ab Montag Mode und Outlet-Ware verkauft.

Räumungsverkauf, Gerüchte und Gewissheit. Nein, „Gabi Moden" schließt doch nicht. Jedenfalls nicht für immer. „Aber ab jetzt für einen Monat in Lengenfeld", erzählt Inhaberin Gabriela Krauthahn. Die weit über die Stadt hinaus bekannte Mode-Boutique „für die Frau im besten Alter" öffnet am Montag in einer anderen...