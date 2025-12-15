MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einem Mann aus Polen ist das Einparken in Reichenbach nicht ohne Grund misslungen.
Einem Mann aus Polen ist das Einparken in Reichenbach nicht ohne Grund misslungen. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Einem Mann aus Polen ist das Einparken in Reichenbach nicht ohne Grund misslungen.
Einem Mann aus Polen ist das Einparken in Reichenbach nicht ohne Grund misslungen. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Reichenbach
30-Jähriger rammt in Reichenbach beim Einparken anderes Auto
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alkohol war bei diesem Unfall im Spiel. Was die Polizei daraufhin unternimmt.

Ein 30-jähriger Mann hat am Sonntag, 14. Dezember, in Reichenbach beim Einparken mit seinem Audi einen Opel beschädigt. Der Unfall ist gegen 21.30 Uhr auf der Fedor-Flinzer-Straße passiert. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 1500 Euro. Der Fahrer entfernte sich anschließend...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.12.2025
4 min.
Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt können ihre Buden abends länger öffnen: Wie wird das angenommen?
Eric Nüßners Familie hat dieses Jahr den Traditionsimbiss von Uwe Zeithammel neben der Pyramide übernommen. Zum Team gehören auch Jenny Lorenz (links) und Celine Bülow.
Der Plauener Weihnachtsmarkt hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, darf seine Bude abends auch länger in Betrieb lassen. Doch wie läuft’s damit? Die „Freie Presse“ hat sich bei einigen Händlern umgehört.
Sabine Schott
08:36 Uhr
3 min.
Hofer Ermittlern gelingt Schlag gegen Schockanrufer-Bande: Ex-Polizist handelt auf eigene Faust
Eine Frau nimmt ein Telefonat entgegen: Mit sogenannten Schockanrufen bringen Betrüger arglose Menschen immer wieder um ihr Geld.
Die Serie von Fällen, bei denen Kriminelle via Telefon versuchen, Menschen um ihr Geld zu bringen, reißt im Vogtland nicht ab. In Oberfranken kann die Polizei nun einen Fahndungserfolg vermelden.
Swen Uhlig
08:19 Uhr
5 min.
Brückentage: So holen Sachsen 2026 am meisten Urlaub für sich heraus
Wer im kommenden Jahr ein paar Brückentage clever einsetzt, kann deutlich länger Urlaub machen. In Sachsen lohnt sich dabei auch ein Blick auf die Woche rund um den Buß und Bettag.
2026 fallen viele Feiertage nicht besonders günstig für Arbeitnehmer. Sachsen, die die Brückentage im kommenden Jahr clever für sich nutzen, können aber ihren Urlaub leicht fast verdoppeln. Die „Freie Presse“ zeigt, wie das geht.
Jürgen Becker
15.12.2025
4 min.
Erzgebirge: Friseurmeisterin schließt Salon in Annaberger Innenstadt nach Jahrzehnten
Carmen Götz wird „Carmens Haarstudio“ in Annaberg zum Jahresende schließen.
Am 31. Dezember wird „Carmens Haarstudio“ in der Annaberger Fußgängerzone zum letzten Mal öffnen. Inhaberin Carmen Götz geht in den Ruhestand. Was sich im Zentrum der Kreisstadt noch ändert.
Annett Honscha
02.12.2025
1 min.
51-Jährige fährt in Lichtenstein im Kreisverkehr rückwärts und kracht gegen anderes Auto
Bei einem Unfall in Lichtenstein waren Opiate im Spiel, so die Polizei.
Es waren Opiate im Spiel, berichtet die Polizei. Die Autofahrerin musste ins Krankenhaus.
Lutz Kirchner
13.12.2025
1 min.
Opel-Fahrer fährt in Reichenbach auf Skoda auf
Ein Polizist zeigt einen Alkoholtest.
Ein alkoholisierter Fahrzeugführer ist am Freitagabend nach einem Unfall geflohen. Wie die Polizei ihn doch noch schnappte.
Sabine Schott
Mehr Artikel