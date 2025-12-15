30-Jähriger rammt in Reichenbach beim Einparken anderes Auto

Reichenbach
Alkohol war bei diesem Unfall im Spiel. Was die Polizei daraufhin unternimmt.
Ein 30-jähriger Mann hat am Sonntag, 14. Dezember, in Reichenbach beim Einparken mit seinem Audi einen Opel beschädigt. Der Unfall ist gegen 21.30 Uhr auf der Fedor-Flinzer-Straße passiert. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 1500 Euro. Der Fahrer entfernte sich anschließend...
