Bei einem Unfall in Lauschgrün wurde eine Frau verletzt. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Bei einem Unfall in Lauschgrün wurde eine Frau verletzt. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Reichenbach
35-Jährige bei Unfall in Lauschgrün verletzt
Von Lutz Kirchner
Eine Frau wurde in Lauschgrün bei einem Unfall am Mittwoch leicht verletzt. Ein Transporter missachtete ihre Vorfahrt. Der Schaden war erheblich.

Eine 35-jährige Frau wurde bei einem Unfall am Mittwoch, 18. Februar, im Limbacher Ortsteil Lauschgrün leicht verletzt, berichtete die Polizei. Ein 46-jähriger Mann fuhr mit seinem Transporter gegen 13.30 Uhr von einer Grundstücksausfahrt auf die Staatsstraße 299. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Frau, die mit ihrem VW von rechts kam....
