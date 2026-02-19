35-Jährige bei Unfall in Lauschgrün verletzt

Reichenbach
Eine Frau wurde in Lauschgrün bei einem Unfall am Mittwoch leicht verletzt. Ein Transporter missachtete ihre Vorfahrt. Der Schaden war erheblich.
Eine 35-jährige Frau wurde bei einem Unfall am Mittwoch, 18. Februar, im Limbacher Ortsteil Lauschgrün leicht verletzt, berichtete die Polizei. Ein 46-jähriger Mann fuhr mit seinem Transporter gegen 13.30 Uhr von einer Grundstücksausfahrt auf die Staatsstraße 299. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Frau, die mit ihrem VW von rechts kam....
