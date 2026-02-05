MENÜ
Die Polizei hat einen Reichenbacher bei Feilitzsch gestoppt.
Die Polizei hat einen Reichenbacher bei Feilitzsch gestoppt.
Reichenbach
35-Jähriger aus Reichenbach ohne Führerschein auf A 72 ertappt
Von Lutz Kirchner
Ein Fahrer aus dem Vogtlandkreis wurde auf der Autobahn bei Feilitzsch kontrolliert. Doch der Audi-A6-Lenker hatte ein Problem.

Ein 35-jähriger Mann aus Reichenbach ist am Dienstag, 3. Februar, auf der Autobahn 72 bei Feilitzsch von der Polizei kontrolliert worden. Die Kontrolle fand gegen 18 Uhr statt. Die Beamten stoppten das Fahrzeug auf der Autobahn. Der Fahrer eines Audi A6 aus dem Vogtlandkreis konnte bei der Kontrolle jedoch keinen Führerschein vorlegen,...
