3700 Euro teures E-Bike in Reichenbach gestohlen

Das E-Bike stand in einem Keller. Worum die Polizei bittet.

Ein E-Bike haben in der Nacht zum Mittwoch, 20. August, in Reichenbach unbekannte Täter gestohlen, berichtete die Polizei. Die Diebe hatten sich im Reichenbacher Ortsteil Obermylau Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Das geschah im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. In dem Keller des Hauses am Obermylauer Weg...