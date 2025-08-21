Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Reichenbach.
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Reichenbach. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Reichenbach.
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Reichenbach. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Reichenbach
3700 Euro teures E-Bike in Reichenbach gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das E-Bike stand in einem Keller. Worum die Polizei bittet.

Ein E-Bike haben in der Nacht zum Mittwoch, 20. August, in Reichenbach unbekannte Täter gestohlen, berichtete die Polizei. Die Diebe hatten sich im Reichenbacher Ortsteil Obermylau Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Das geschah im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr. In dem Keller des Hauses am Obermylauer Weg...
