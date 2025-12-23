40-Jähriger kollidiert mit seinem Auto in Lengenfeld mit einem Traktor

Anschließend stößt der Wagen noch gegen einen Baum. Was die Folgen sind.

Ein 40-jähriger Volvo-Fahrer ist am Montag, 22. Dezember, in Lengenfeld mit einem Traktor zusammengestoßen. Das hat die Polizei berichtet. Der Mann wollte auf der Hauptstraße an einem geparkten Auto vorbeifahren, als es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Traktor eines 21-Jährigen kam. Nach dem Zusammenprall kam der Volvo von der Fahrbahn...