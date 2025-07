474 Kinder und Jugendliche nutzen freien Eintritt in den Freibädern von Reichenbach

Die Bürgerstiftung hat mit einer Spendenaktion am ersten Ferientag dafür gesorgt. Die nächste Aktion soll in der Vorweihnachtszeit steigen.

474 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben am ersten Tag der Sommerferien den freien Eintritt in den Freibädern in Oberreichenbach und Mylau genutzt. Darüber hat Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) jetzt den Stadtrat informiert. Er dankte der Bürgerstiftung Reichenbach. Der Stiftungsrat sprach sich im Mai einstimmig für die Aktion...